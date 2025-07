El adiós de Black Sabbath: las tres cifras que batió un recital que quedará en la historia

Este histórico show batió también otra cifra estelar de participaciones, con la presencia de numerosas bandas y músicos legendarios, incluyendo a Metallica, Guns N' Roses, Pantera, Slayer, y figuras como Billy Corgan de Smashing Pumpkins, Tom Morello de Rage Against the Machine (quien además fue el director musical del evento), Sammy Hagar de Van Halen, Ronnie Wood de The Rolling Stones, Steven Tyler de Aerosmith, y Travis Barker de Blink-182.