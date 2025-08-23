Dormir bien después de los 60: la clave silenciosa para vivir más y mejor

Dormir bien no es un lujo reservado para la juventud. A partir de los 60 años, el sueño puede volverse más liviano, fragmentado y con mayor somnolencia diurna, pero eso no significa que deba ser de mala calidad. Cuidar el descanso es una herramienta poderosa para mejorar la calidad de vida y prevenir numerosos problemas de salud.