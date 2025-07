“Quisimos conocer la nieve y Matías terminó detenido”: el relato de la esposa de Orihuela, ex jugador de Atlético Tucumán

Orihuela permanece detenido en la comisaría Nº11 de Luján de Cuyo. Según la fiscalía, pesa sobre él un riesgo de fuga y fue imputado por “resistencia a la autoridad”. Su esposa lo niega: “Matías no estaba armado, no los increpó, no rompió nada. ¿Qué riesgo de fuga puede tener un jugador profesional con contrato vigente?”.