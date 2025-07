Ex Atlético Tucumán detenido en Mendoza: Orihuela y un violento cruce con la policía

“En la ruta yendo a Penitentes, un policía me pegó y me están llevando detenido”. Con esas palabras, el futbolista explicó la situación y luego agregó: “Estoy con mi señora y mi hija, y ahora me están llevando detenido. Si usted conoce a alguien que me pueda ayudar acá en Mendoza, sin ningún motivo me empezaron a agredir. De la nada me empezó a agredir, mi señora está de testigo, jamás le falté el respeto ni jamás tuve un problema así”.