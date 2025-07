FILT, el cine y las letras: la experiencia de transcurrir del teatro al cine

El “Negro” Prina recordó cómo llegó trabajando en la obra de Gente No Convencida (“La verdadera historia de Antonio”) y su experiencia con los casting. “A mí, un director de fotografía sí me pedía que mirara la cámara, a ese punto pequeño que tenía una gran dimensión porque, si no lo hacía, como que se descolocaba”, evocó.