Daniel Hendler pasa por Tucumán antes de ir a Venecia

- Sí. Conocí Tucumán gracias a Patricio García, el fenómeno que dirigió “Socket 2”, un cortometraje inolvidable en el que me invitó a actuar. Ahí conocí, además de las empanadas tucumanas, junto a varios cracks como Ezequiel Radusky, Agustín Toscano y Daniel Elías (que es salteño pero ha vivido por allí), entre otros. Al “Negro” Prina, tras haberlo apreciado en excelentes películas como “Los dueños” y “El motoarrebatador”, tuve la desgracia de conocerlo personalmente en “División Palermo”, y nomás verlo sucumbí ante sus encantos. Así fue que, cuando empecé a escribir “Un cabo suelto” (la producción que estrenaremos próximamente en el festival de Venecia), se me apareció la imagen de él como posible protagonista y ya no pude sacármelo de la cabeza. Por cierto, es un fabuloso actor y gran embajador tucumano.