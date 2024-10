Daniel Hendler, “El cabo suelto” y su relación con Tucumán

- Corrijo: no fui de onda a colaborar en “Socket 2”. Me ofrecieron el pasaje y unas ricas empanadas tucumanas, algo a lo que no me pude negar, más aún conociendo “Socket 1”, el primer corto de Patricio García, que me pareció divertido y muy particular. Su invitación a participar en la segunda parte me conmovió, y gracias a eso pude conocer a varios de los genios tucumanos (Agustín Toscano y Ezequiel Radusky, el salteño Daniel Elías que por esas épocas vivía en Tucumán, y a Patricio, entre otros que fueron parte del corto). Al negro Prina lo vi trabajando en “Los dueños” y en “El Motoarrebatador”, y tuve el gusto de actuar con él en la primera temporada de “División Palermo”. Un encanto de actor y de persona. Trabajar con él en “Un cabo suelto” fue un lujo; es un actor astuto y preciso, que pone el cuerpo y escucha en función del juego colectivo. Su personaje, Santiago, necesitaba de un actor que generara una empatía inmediata y yo sabía que el “Negro” sería una garantía.