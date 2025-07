Escuchá las claves de la semana: visas a EEUU, el tiempo, día del niño y todo sobre Atlético y San Martín

Se confirmó el Día del Niño: 17 de agosto, coincidiendo con un feriado nacional

Después de cierta confusión por intentos de adelantar la fecha, la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán confirmó que el Día del Niño se celebrará el 17 de agosto. Esta fecha coincidirá este año con un feriado nacional, ya que se conmemora el 175° aniversario de la muerte del General San Martín. Es importante recordar que, aunque es feriado, no se configurará un fin de semana largo para todos, ya que el viernes 15 de agosto no será un día no laborable con fines turísticos, dejando la decisión del descanso a criterio de cada empleador.