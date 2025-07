Mariano Quirós: el riesgo es volverse conservadores

- La IA ya estaba en ‘Terminator’. Incluso mucho antes. Ahora es tarde para asustarse. Cuán preparados estamos para hacer un uso justo y soberano de la IA. En todo caso, cuán listos estamos como para no entregarnos así, para no regalarnos. En el mundo hay hambre, hay guerra, hay muerte, hay gente que odia. Respiremos hondo, que no nos gane la ansiedad. Usemos la IA como arma de liberación. Después me fijo si me sirve para mejorar un cuento. Por supuesto no tengo idea de cómo hacer una cosa ni la otra.