Festival Internacional de Literatura Tucumán: Mattio propone experimentar en el modo de narrar

- Siempre que me preguntan por la IA y el proceso creativo, pienso en el momento cuando aparece la fotografía y entonces un montón de pintores que se dedicaban a hacer retratos y venderlos, quedan sin trabajo porque la fotografía era no solamente más rápida y más económica, sino más eficiente en términos de realismo. Sin su aparición y su efecto de hiperrealidad posiblemente no habrían existido las vanguardias del siglo XX, no tendríamos el Guernica de Picasso; con la IA, lo que me interesa es entender qué puede hacer para tomar caminos que el dispositivo no pueda seguir. Me parece que es la solución más inteligente al dilema de cómo usarla.