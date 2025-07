De “Oye, Alexa” a “¡Despierta, Justicia!”

En el caso Garner vs. Amazon.com, Inc., esta distopía tecnológica ha sido sorprendida in fraganti. El 7 de julio de 2025, el Juez Robert S. Lasnik, desde United States District Judge en Washington, emitióhttps://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/legaldocs/xmvjekqmzpr/Garner%20v%20Amazon%20-%20class%20order%20-%2020250707.pdf una orden que conmueve los pilares de la inteligencia artificial: concede parcialmente la certificación de clase en una demanda colectiva contra Amazon por el uso presuntamente abusivo de datos de voz recolectados por Alexa. No es un veredicto final –aún no declaran culpable al gigante de Jeff Bezos–, pero abre la puerta a que miles de usuarios exijan justicia colectiva. El caso podría encender alarmas en Argentina, donde la privacidad no es un lujo, sino un derecho en disputa. “Los demandantes alegan que tanto el almacenamiento permanente de las interacciones con Alexa como las activaciones falsas son elementos de diseño intencionales del servicio, empleados para acumular enormes cantidades de grabaciones de voz que puedan alimentarse a algoritmos y plataformas de aprendizaje automático para un entrenamiento de mejora continua.”