Dolores Reyes: “La literatura escrita por mujeres era ninguneada”

“Veo ataques directos todo el tiempo hacia el universo de la cultura. Empezaron con el cine. En el primer año, el Incaa no financió ninguna película; impresionante, muy triste, terrible”. Lo dice la escritora Dolores Reyes, autora de las novelas Cometierra (2019, Sigilo) y Miseria (2023, Alfaguara). Cometierra la expuso más allá del ambiente literario. Relato sobre femicidios, fue material de lectura no obligatoria en colegios de la Provincia de Buenos Aires. Desde la derecha atacaron al libro, a la autora y a las autoridades que promovieron su lectura. Tanto que antes de dar esta entrevista, Reyes advirtió que no quería hablar del tema. “El libro salió hace seis años y sigo dando notas. O sea, al principio pensé que las entrevistas de difusión durarían un mes, dos meses… seis. Pero ya van seis años y sigo dando notas sobre Cometierra, pero no por el libro en sí, sino por las acusaciones: llegaron a decir que es una novela pornográfica. Quienes dicen eso es porque no la leyeron”, argumenta. “Estoy cansada”, remata.