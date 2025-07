De mayor a menor: ¿cuáles son los ejercicios que más calorías queman?

Es considerado el mejor ejercicio para quemar calorías, además de mejorar la flexibilidad y aumentar la resistencia. No requiere equipo y se puede hacer en cualquier lugar, quemando entre 10.8 y 16 calorías por minuto, dependiendo de la velocidad. Sin embargo, el running puede ser un deporte bastante lesivo para las articulaciones si no se tiene una buena técnica o no se estira adecuadamente.