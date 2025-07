Quiénes son y a qué se dedican los seis hijos de Ozzy Osbourne

Kelly Osbourne, nacida en 1984, saltó a la fama a los 17 años gracias a la popularidad de The Osbournes. Después de una breve incursión en la música con los álbumes Shut Up! (2002) y Sleep in Nothing (2005), redirigió su carrera al ámbito del entretenimiento, participando en programas como Fashion Police, Project Catwalk y Dancing with the Stars.