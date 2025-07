La escalofriante premonición de Ozzy Osbourne: ¿anunció su muerte antes de su último concierto?

"Eso es lo que estoy buscando, y si me caigo muerto al final, moriré siendo un hombre feliz", fue la frase de Ozzy Osbourne en aquella entrevista con Rolling Stone que resonaría después de su sorpresiva muerte. Pese a no fallecer en un escenario, el músico regresó a las tablas el 5 de julio para el show "Back to the Beginning", que emocionó profundamente a sus seguidores.