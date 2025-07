Prostatitis en jóvenes: causas, síntomas y cuándo consultar al médico

Por qué hay más casos en jóvenes

Esta inflamación puede tener origen infeccioso o no infeccioso, pero entre las causas infecciosas destacan las infecciones de transmisión sexual (ITS), como la gonorrea. Cuando estas infecciones no se tratan adecuadamente, pueden provocar una reacción inflamatoria que afecta directamente a la próstata, la glándula responsable de producir el semen. Como resultado, la próstata se inflama y puede alcanzar un tamaño similar al que se observa en pacientes mayores.