Moisello retomó la presidencia en la víspera de un viernes clave para San Martín de Tucumán

En ese mismo diálogo, Cisneros despejó rumores sobre una supuesta renuncia encubierta del presidente. “Rubén pidió una licencia por temas personales. No se borró ni abandonó el barco. Ya está por volver. Acusarlo de desleal o de no ser hincha es no conocerlo. Él iba a la cancha cuando jugábamos el Argentino A”, recalcó. También dejó planteada la posibilidad de una renovación dirigencial si así lo pide el socio. “Tal vez sea el momento de que una mujer presida San Martín. Hay muchas con capacidad y con compromiso. Nosotros no estamos atornillados; si la gente quiere otra conducción, que lo exprese. Lo único importante acá es San Martín”.