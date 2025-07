Cisneros valoró a Martos, deslizó que Moisello retomará la conducción y pidió unidad en San Martín de Tucumán

Por otra parte, el diputado nacional ponderó la elección de Ariel Martos como entrenador. “Fue un acierto. Es un técnico de la casa, que prioriza a los chicos del club y que conoce la idiosincrasia de San Martín. No lo están acompañando los resultados (en los últimos partidos), es verdad. Pero cambiar de técnico cada 10 fechas no sirve. Hay que tener una identidad, una continuidad. Así juega San Martín”, aseveró, antes de reconocer que el equipo aún no logra enamorar y que eso incide en la merma de público en La Ciudadela. “Hay mucha gente que no va porque no tiene plata para pagar la entrada, eh. Por eso insisto, el jugador tiene que entender que se debe al hincha, y que en San Martín hay que dejar todo siempre”.