Jaldo, en la cumbre del bioetanol: “Tucumán vive exclusivamente de sus economías regionales”

Acompañado por sus pares Gustavo Sáenz (Salta) y Carlos Sadir (Jujuy), Jaldo remarcó la importancia estratégica de esta industria para Tucumán. “Nuestra provincia no tiene minería, no tiene litio, ni petróleo. No percibimos regalías. Tucumán vive exclusivamente de lo que generan sus economías regionales, y una de las principales es la caña de azúcar”, sostuvo.