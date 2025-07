El condimento infaltable en tu cocina que ayuda a controlar el azúcar en sangre

Un estudio publicado en Journal of the American College of Nutrition demostró cómo la canela imita los efectos de la insulina aumentando el transporte de glucosa a las células. Esta especia también baja los niveles de azúcar en sangre, al hacer más sensible el cuerpo a la insulina. Un estudio publicado en la revista Diabetes, Obesity and Metabolism reunió a siete hombres que mostraron una mayor sensibilidad a la insulina después de comer canela, un efecto que duró hasta 12 horas.