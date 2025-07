Se revelaron los audios del polémico penal para Rosario Central frente a Lanús

Mientras el VAR revisaba la acción del penal, Carlos Izquierdoz, capitán de Lanús, protestaba enérgicamente a Merlos. En los audios publicados por la AFA, se escuchan los gritos de Izquierdoz diciendo: "Se saca las manos para no provocar penal, él (por Duarte) lo provoca". Y luego, le repite de forma efusiva: "No seas ladrón". Ángel Di María, al escuchar estas palabras, miró al árbitro, aparentemente sorprendido de que no tomara una decisión. Inmediatamente, Merlos expulsó al ex-Boca.