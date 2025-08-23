Investigan la frecuencia de las visitas de Spagnuolo, ex funcionario de Andis, a Olivos y a la Casa Rosada

Diego Spagnuolo, recientemente apartado de su cargo como titular de la Agencia Nacional de Discapacidad(Andis) tras la difusión de audios que sugieren el pago de coimas en su área, figura entre las personas que más asiduamente visitaron al presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos durante el inicio de su mandato. La información surgió de datos públicos analizados por "Chequeado".
Entre enero de 2024 y abril, Spagnuolo acumuló al menos 39 visitas a la residencia presidencial. Este número lo sitúa solo por detrás de figuras como el influencer Iñaki Gutiérrez (47 visitas), el economista Juan Carlos de Pablo (46 visitas) y la kinesióloga de Milei, Leandra Protolongo (más de 50 visitas).
Adicionalmente, los registros oficiales revelaron que Spagnuolo también frecuentó la Casa Rosada, al contabilizar al menos 48 visitas entre enero y mayo de este año.
En medio de un escándalo por presuntas coimas
La intensa actividad de Spagnuolo en las sedes del Gobierno nacional se produce en medio de un creciente escrutinio público. Una investigación judicial se abrió tras la filtración de un audio en el que una voz, presuntamente la de Spagnuolo, describe un sistema de cobro de coimas a empresas contratistas de la Andis. En la grabación, la voz acusa a otros funcionarios de exigir un porcentaje ("un 8%") mayor al que se solicitaba anteriormente.
Según el audio, la persona identificada como Spagnuolo también aludió a su estrecha relación con el Presidente y a supuestas conversaciones en las que lo informaba sobre las irregularidades.
Spagnuolo, que además de funcionario era amigo personal del Presidente y lo representó legalmente en el pasado, ocupó un lugar en la lista de La Libertad Avanza en las elecciones de 2021. La Justicia le incautó dos teléfonos celulares y una máquina de contar billetes en su poder.