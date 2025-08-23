Investigan la frecuencia de las visitas de Spagnuolo, ex funcionario de Andis, a Olivos y a la Casa Rosada

En medio de un escándalo por presuntas coimas

La intensa actividad de Spagnuolo en las sedes del Gobierno nacional se produce en medio de un creciente escrutinio público. Una investigación judicial se abrió tras la filtración de un audio en el que una voz, presuntamente la de Spagnuolo, describe un sistema de cobro de coimas a empresas contratistas de la Andis. En la grabación, la voz acusa a otros funcionarios de exigir un porcentaje ("un 8%") mayor al que se solicitaba anteriormente.