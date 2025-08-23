Secciones
Política

Investigan la frecuencia de las visitas de Spagnuolo, ex funcionario de Andis, a Olivos y a la Casa Rosada

La intensa actividad de Spagnuolo en las sedes del Gobierno nacional se produce en medio de un creciente escrutinio público.

Diego Spagnolo y Javier Milei. Diego Spagnolo y Javier Milei.
Hace 2 Hs

Diego Spagnuolo, recientemente apartado de su cargo como titular de la Agencia Nacional de Discapacidad(Andis) tras la difusión de audios que sugieren el pago de coimas en su área, figura entre las personas que más asiduamente visitaron al presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos durante el inicio de su mandato. La información surgió de datos públicos analizados por "Chequeado".

Entre enero de 2024 y abril, Spagnuolo acumuló al menos 39 visitas a la residencia presidencial. Este número lo sitúa solo por detrás de figuras como el influencer Iñaki Gutiérrez (47 visitas), el economista Juan Carlos de Pablo (46 visitas) y la kinesióloga de Milei, Leandra Protolongo (más de 50 visitas).

Adicionalmente, los registros oficiales revelaron que Spagnuolo también frecuentó la Casa Rosada, al contabilizar al menos 48 visitas entre enero y mayo de este año.

En medio de un escándalo por presuntas coimas

La intensa actividad de Spagnuolo en las sedes del Gobierno nacional se produce en medio de un creciente escrutinio público. Una investigación judicial se abrió tras la filtración de un audio en el que una voz, presuntamente la de Spagnuolo, describe un sistema de cobro de coimas a empresas contratistas de la Andis. En la grabación, la voz acusa a otros funcionarios de exigir un porcentaje ("un 8%") mayor al que se solicitaba anteriormente.

Según el audio, la persona identificada como Spagnuolo también aludió a su estrecha relación con el Presidente y a supuestas conversaciones en las que lo informaba sobre las irregularidades.

Spagnuolo, que además de funcionario era amigo personal del Presidente y lo representó legalmente en el pasado, ocupó un lugar en la lista de La Libertad Avanza en las elecciones de 2021. La Justicia le incautó dos teléfonos celulares y una máquina de contar billetes en su poder.

Temas Buenos Aires
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
En Rosario, Javier Milei evitó hablar del escándalo de los audios y apuntó contra los “sodomitas del capital”

En Rosario, Javier Milei evitó hablar del escándalo de los audios y apuntó contra los “sodomitas del capital”

Francos, sobre audios de presuntas coimas: No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario

Francos, sobre audios de presuntas coimas: "No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario"

Se revelaron los audios del polémico penal para Rosario Central frente a Lanús

Se revelaron los audios del polémico penal para Rosario Central frente a Lanús

Iñaki Gutiérrez y un pronóstico preocupante: “Hay varios rubros que no van a sobrevivir la estabilización”

Iñaki Gutiérrez y un pronóstico preocupante: “Hay varios rubros que no van a sobrevivir la estabilización”

Lo más popular
Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis
1

Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis

Acusan a la comisionada de Las Cejas de usar fondos públicos en obras privadas
2

Acusan a la comisionada de Las Cejas de usar fondos públicos en obras privadas

El caso Las Cejas y el clientelismo estructural
3

El caso Las Cejas y el clientelismo estructural

Las 5 claves de la semana: sufre Milei con derrotas en el Congreso y sospechas de coimas
4

Las 5 claves de la semana: sufre Milei con derrotas en el Congreso y sospechas de coimas

Buscan regular la responsabilidad en estacionamientos y en la seguridad de los autos
5

Buscan regular la responsabilidad en estacionamientos y en la seguridad de los autos

El cierre de los ingenios vuelve con la potencia de las imágenes
6

El cierre de los ingenios vuelve con la potencia de las imágenes

Más Noticias
Tucumán y 10 provincias más se encuentran bajo alerta amarilla por vientos y tormentas severas

Tucumán y 10 provincias más se encuentran bajo alerta amarilla por vientos y tormentas severas

Tres trucos para descongelar carne sin poner en riesgo tu salud

Tres trucos para descongelar carne sin poner en riesgo tu salud

El cierre de los ingenios vuelve con la potencia de las imágenes

El cierre de los ingenios vuelve con la potencia de las imágenes

Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis

Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis

Las 5 claves de la semana: sufre Milei con derrotas en el Congreso y sospechas de coimas

Las 5 claves de la semana: sufre Milei con derrotas en el Congreso y sospechas de coimas

Buscan regular la responsabilidad en estacionamientos y en la seguridad de los autos

Buscan regular la responsabilidad en estacionamientos y en la seguridad de los autos

Myriam Hernández: la “baladista de América” sigue apostando al amor

Myriam Hernández: la “baladista de América” sigue apostando al amor

Acusan a la comisionada de Las Cejas de usar fondos públicos en obras privadas

Acusan a la comisionada de Las Cejas de usar fondos públicos en obras privadas

Comentarios