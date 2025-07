La rutina infalible para marcar el abdomen sin levantarte del piso y desde casa

Nuestro abdomen es el estabilizador de nuestra columna vertebral a la vez que protege los órganos internos de nuestro cuerpo. Ejercitarlo es fundamental no solo para lucir un vientre plano frente al espejo si no también para mejorar nuestro rendimiento deportivo, ya que un abdomen fuerte mantiene la columna, la pelvis y las caderas estables a la hora de moverse. Al correr, por ejemplo, es fundamental para que el cuerpo no se balancee demasiado.