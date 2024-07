Cómo ganar músculo en los brazos, mejorar la postura y tonificar el abdomen con una sencilla rutina en casa

Este ejercicio trabaja no solo los brazos si no también el pecho, la espalda, el abdomen y los glúteos. Son diferentes a la flexiones normales ya que se hacen con los brazos colocados a los lados del cuerpo y no en un ángulo de 45 grados. Para ejecutarlas debemos comenzar en una posición de plancha, manteniendo la espalda neutra y colocando los codos al lado del cuerpo. Esto ayudará a los triceps a las vez que protegerá a los hombros. Lentamente bajamos el cuerpo hasta que el pecho toque el suelo. Luego volvemos a la posición inicial.