Los alcances limitados de la amistad se destacan comúnmente en la política, que, como reconocía el español Francisco Fernández Ordóñez, “no es terreno propicio para la amistad”. A su vez, el inglés Anthony Sampson bromeaba: “En el mundo del petróleo las amistades son grasientas”. La imagen de una mugre pringosa para referir que la política no es campo fértil para una amistad verdadera es convincente, a menos que se siga a rajatablas el criterio de Bertolt Brecht cuando decía: “porque no me fío de él, somos amigos”. Pero no sólo en la política la amistad puede ser engañosa, como se ve en esta divertida observación atribuida al actor alemán Georg Thomalia: “para conseguir una buena biblioteca particular se necesitan dos cosas: un amplio círculo de amigos y una mala memoria”.