Cómo la cocaína domina el mundo

En CeroCeroCero (el triple 0 alude a la mejor calidad de la harina para hacer la droga), Roberto Saviano continúa el camino iniciado con Gomorra, su anterior trabajo publicado en 2006, en el que desnudaba a la mafia italiana y que le valió amenazas de muerte que lo obligaron a vivir oculto y con escolta. A ese estilo de vida hace referencia en el libro. Y lo realiza de tal manera que se percibe un cierto dejo de despedida: “¿Y si hubiera actuado de otro modo? ¿Si hubiera elegido la vía lineal del arte? Una vida de escritor que alguien definiría como pura, por ejemplo, con sus malas leches, sus psicosis, su normalidad (…). No he sabido hacerlo. Me ha tocado la vida del fugitivo, del corredor de historias, del multiplicador de relatos. La vida del protegido, del santo herético, del culpable si come, del falso si ayuna, del hipócrita si se abstiene. Soy un monstruo, como es un monstruo cualquiera que se haya sacrificado por algo que ha creído superior. Pero todavía me queda respeto”, escribe.