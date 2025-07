Acevedo criticó las medidas y las formas de la gestión de Milei

El ex ministro del Interior reconoció que se lograron controlar las variables macroeconómicas del país, pero que eso no se tradujo en alivio en el bolsillo de los argentinos. “La situación en el país, en general, es bastante seria. Ojalá se encuentre el rumbo”, dijo. Y continuó con que el planteo que los gobernadores robustecieron en la reunión en el Consejo Federal de Inversiones no es nuevo. Recordó que la administración de Milei viene traspasando obligaciones a las provincias, como el incentivo docente, sin que se incrementen los recursos coparticipables para atenderlas.