Lanús-Rosario Central: el puntapié inicial para que el fútbol se vuelva a jugar con dos hinchadas

En la conferencia de prensa que se hizo en el predio de la AFA también estuvieron los máximos responsables de Lanús y Rosario Central, sus representantes también celebraron el anuncio. “Es una responsabilidad muy grande para nosotros. No queremos que sea una vez, trabajamos para que pueda ser todas las fechas, con total normalidad, como debe ser”, indicó Nicolás Russo. El presidente del "Granate" confirmó que los precios de las entradas serán los mismos que para el público local: $23.000. “No tratamos de aprovecharnos de este tipo de situaciones”, remarcó Russo.



Por su parte, Gonzalo Belloso le envió un mensaje a los fanáticos de Rosario Central, a quienes les pidió que se comporten a la altura de los acontecimientos. “Hace 135 años que viajamos, nos encanta viajar y sabemos cómo hacerlo. Le pedimos a nuestro público el mejor de los comportamientos. El público visitante debería ser normal, le agradezco a Nicolás Russo que no haya hecho un negocio de esto y no haya subido el precio de las entradas”, concluyó el presidente de los rosarinos.