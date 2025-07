Ricardo Bussi encabezará la lista de diputados de FR: “Somos mileístas, con discrepancias”

A la vez, anticipó que, de resultar electo diputado, en esta ocasión asumiría en la banca, no como sucedió en 2023. “(No lo hice) por pedido expreso del Presidente, para que me quede en Tucumán a organizar el partido (libertario); sin embargo me quedé en Tucumán y no me dejaron hacerlo. Pero bueno, esta es otra instancia”, planteó el líder de Fuerza Republicana.