¿Menem tenía dos brujas?: la historia de la vidente que no apareció en la serie

La influencia de Hilda, según ella, no se limitaba a la esfera nacional, ya que afirmó que atendía y seguía atendiendo a muchísima gente, incluso por carta, a personas que solicitaban "revoluciones solares" desde otros países como Italia, España, Estados Unidos y Brasil. No obstante, por respeto a la privacidad de sus clientes, se negó a revelar nombres. En cuanto a la visión de Menem para el país, aclaró que no lo consideraba "el hombre de la Argentina gloriosa", sino más bien "el hombre de la Argentina que lucha por cambiar estructuras".