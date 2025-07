¿Qué tendrá ese petiso?: la insólita historia de cómo nació la amistad entre Menem y Ricky Maravilla

Un encuentro que trascendió el protocolo

La relación entre Menem y Ricky Maravilla fue más allá de los eventos públicos. El cantante relata con asombro un episodio en Anillaco, La Rioja, que revela la naturaleza desprejuiciada del exmandatario. En un recibimiento oficial, con un estricto protocolo de bajada de avión, Ricky fue relegado al último lugar. Sin embargo, el destino, o la conexión personal, tenía otros planes. “Cuando bajó Carlos me ve a mí y me dice ¡Ricky! Me pegó un grito y dice ¡Vení, vení, vení, acompáñame! Y me hace subir a una camioneta. Bajó a ventanilla y me dice ¡Saludá, saludá!. Yo me sentía un gobernador ahí”, confiesa Ricky.