El comercio tucumano, en alerta: prevén despidos masivos "por la presión fiscal y el estancamiento de las ventas"

“Estamos hablando de despidos programados. Algo que no queríamos ni mencionar, pero la realidad es que las empresas ya no se pueden sostener con estos costos de estructura”, afirmó. La dirigente explicó que la elevada presión fiscal, sumada a ventas que no logran repuntar, está obligando a los comercios a analizar recortes de personal. Los sectores más comprometidos, precisó, son el textil y el calzado.