A 30 años de sus famosos bailes en TV, así está hoy "la odalisca de Carlos Menem"

Fairuz alcanzó su pico de popularidad después de aquel baile, aunque su recorrido mediático fue breve. A pesar de haber sido convocada a numerosos programas donde exhibía sus dotes en la danza del vientre, siempre mantuvo distancia del espectáculo tradicional. “En realidad yo quise ser bailarina de danzas árabes. Probé como vedette para una revista en el Astros, ensayé hasta el último día y (Gerardo) Sofovich me dejó afuera. ‘Te hice un favor’, me dijo. Puede ser. Después me tomaron en el Maipo, pero yo quería bailar danzas árabes”, contó en una entrevista con Clarín. Aunque estudió actuación con Lito Cruz, finalmente abrió su propia academia en 1986 y abandonó los escenarios teatrales para dedicarse por completo a la danza.