Cinco cosas que nunca deberías compartir con la IA

Tus creencias fundamentales: La IA puede imitar el tono, la estructura e incluso el ingenio, pero nunca podrá ser "tú". Tu audiencia, o la gente en tu vida, busca tus pensamientos, tus experiencias y tus puntos de vista. Tu perspectiva es única porque solo tú has vivido tu vida, enfrentado tus desafíos y celebrado tus victorias. Esta experiencia vivida moldea cómo ves el mundo y resuelves problemas, algo que un algoritmo no puede replicar. Aunque puedes usar la IA para pulir y distribuir tus ideas, el núcleo de tus ideas y tu visión personal deben provenir de ti. Si delegas tus opiniones, pierdes tu ventaja y lo que te hace diferente.