Una banda indie que es 100% inteligencia artificial es un éxito en Spotify: ¿quiénes son?

Casos anteriores de música creada por IA que fue exitosa

La polémica en torno a la música generada por inteligencia artificial no es nueva. En 2023, la canción Heart on My Sleeve, creada por un usuario anónimo llamado Ghostwriter, se volvió viral al utilizar voces clonadas de Drake y The Weeknd. Sin embargo, fue retirada rápidamente de todas las plataformas tras recibir reclamos por derechos de autor por parte de Universal Music.