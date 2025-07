Zulemita Menem contó qué hizo Máximo y por qué no se hablan más

Durante una entrevista en el programa DDM (América TV), Zulemita explicó que el distanciamiento no fue producto de una pelea, sino de un hecho puntual que ocurrió años atrás, cuando Máximo era apenas un niño. “Les recuerdo que tiene la edad de mi hijo. Una vez vino a casa, a Echeverría, y cosa de chicos, puso a grabar la conversación con mi papá, a escondidas”, relató. Al descubrir la situación, Zulemita le pidió al joven que borrara la grabación: “No estaba bien lo que había hecho, simplemente quise enseñarle que eso no se hace. No había nada grave en la conversación, fue solo una cuestión de respeto y educación”.