Zulemita Menem opinó sobre la serie de su padre: ¿qué dijo?

Zulemita participó de la producción con su testimonio personal. “Me hicieron un montón de reportajes y yo aporté mi vivencia al lado de mi padre. Hay gente que la vivió y gente que no, y yo lo acompañé durante toda su vida”, expresó. Aunque reconoció que hay aspectos del contenido que podrían no resultarle del todo agradables, asumió con madurez el carácter ficcional de la serie: “Estoy confiada de que hay cosas que me van a gustar y cosas que seguramente no. Hay cosas de los 90 en las que muchos estaban de acuerdo y un montón de cosas que no. Y yo no salgo de esa realidad”.