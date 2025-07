Barbie, con diabetes y más inclusión en el juego

Mattel no es la única marca que avanza en esta dirección. Otras compañías también han lanzado muñecos inclusivos. Entre ellas están las muñecas Lottie, con implantes cocleares, cascos antiruido para niños con autismo y acondroplasia; One Dear World y Selma’s Dolls, con personajes con síndrome de Down, ceguera o discapacidad auditiva; o Smart Doll, que ofrece prótesis, bombas de insulina y cuerpos con diferentes condiciones físicas.