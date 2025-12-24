Secciones
Colectivos, Asistencia Pública y residuos: cómo funcionarán los servicios municipales en la Capital
Hace 4 Hs

Debido a los asuetos administrativos declarados para el miércoles 24 y viernes 26 de diciembre y el feriado por Navidad del jueves 25, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán informó que los servicios se brindarán de la siguiente manera:

Asistencia Pública (Chacabuco 239): el 24, 25 y 26 de diciembre no habrá atención en consultorios. Se atenderán emergencias en la guardia médica, de enfermería y odontología, que funciona las 24 horas, todos los días. Se solicita concurrir con DNI y barbijo.  

Ómnibus: el miércoles 24 de diciembre circularán hasta las 21.30 h. El jueves 25 de diciembre reanudarán el servicio a las 14 h, con frecuencia reducida. El viernes 26 el servicio se cumplirá con normalidad.

Cementerios municipales: los cementerios del Norte (Juan B. Justo y México), del Oeste (Asunción 150) y Jardín (Eduardo Wilde al 300), abrirán en su horario normal, de 8 a 12 h y 15 a 18 h.

Recolección de Residuos: el miércoles 24 de diciembre el turno noche se adelantará: el camión pasará de 14 a 22 h. El jueves 25 no habrá recolección de residuos. El viernes 26 el servicio se cumplirá con normalidad.

Mercado Municipal Dorrego (avenida Roca y Marina Alfaro): el miércoles 24 abrirá medio día, de 9 a 15.30 h. El miércoles 25 estará cerrado y el viernes 26 atenderá en su horario habitual, de 9 a 15.30 h y de 18 a 21.30 h.

Oficina de la Dirección de Respuesta Rápida (San Lorenzo 1270): no habrá atención presencial, al igual que en otras oficinas administrativas de la comuna capitalina.  

Yerba Buena: así funcionarán los servicios municipales durante la Navidad

Recepción de reclamos: se recuerda a los vecinos que a través de la App Ciudad SMT pueden realizar pedidos y reclamos sobre diversos temas, como estado de calles, alumbrado público, basurales, tránsito, arbolado, semáforos y transporte, entre otros.

Propuestas culturales y recreativas

En tanto, el último fin de semana de diciembre llega con nuevas propuestas culturales y recreativas organizadas por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Como todos los fines de semana, habrá circuitos a bordo del Bus Turístico SMT y caminatas guiadas para conocer la ciudad; ferias de artesanos, gastronómicos y emprendedores; y paseos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel; entre otros eventos.

