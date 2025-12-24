Colectivos, Asistencia Pública y residuos: cómo funcionarán los servicios municipales en la Capital

Propuestas culturales y recreativas

En tanto, el último fin de semana de diciembre llega con nuevas propuestas culturales y recreativas organizadas por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Como todos los fines de semana, habrá circuitos a bordo del Bus Turístico SMT y caminatas guiadas para conocer la ciudad; ferias de artesanos, gastronómicos y emprendedores; y paseos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel; entre otros eventos.