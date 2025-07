No esperes a ver borroso si tenés diabetes: un control puede evitar la ceguera

La diabetes es una enfermedad crónica que, si no se controla adecuadamente, puede afectar distintos órganos del cuerpo, incluidos los ojos. Debido a ello, quienes la padecen deben hacerse controles oftalmológicos en forma regular, aun si no tienen síntomas visibles. El objetivo es detectar a tiempo la retinopatía diabética, una complicación frecuente que puede dañar seriamente la retina y comprometer la visión si no se trata a tiempo.