Martin Cirio destrozó a la China Suarez después de su descargo contra Benjamín Vicuña

¿Qué dijo Martin Cirio sobre el descargo de la China Suarez contra Benjamín Vicuña?

“La China piensa que es mejor que todas las mujeres. Por eso le gusta el macho ajeno, porque cree que puede tener lo que quiere y que no le va a pasar lo mismo que a las demás”, dijo Cirio, ya que mantiene al día su stream con las actualizaciones de La China Suarez. El streamer también se refirió al historial sentimental de la actriz: “La gente es de una forma con todo el mundo. No es que con vos es bueno y con el resto un hijo de pu... No, es un hijo de pu... con todos, incluso con vos”.