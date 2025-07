Di María volvió al Gigante, se quebró frente a los micrófonos y declaró su amor eterno por Rosario Central

Con visible emoción, Di María abrió su presentación con palabras sinceras: “Estas cosas no me gustan. Es mejor una pelota, es mucho más fácil. Muchas gracias por estar acá”. Apenas se sentó frente al micrófono, no pudo contener las lágrimas. Luego, expresó. “Es algo muy lindo, algo que soñaba hace bastante. Lamentablemente, quise antes y no se pudo. Eso ya pasó y hoy estoy acá. Estoy feliz con mi familia, es lo que deseaba. Jugar otra vez en Central... estar en el Gigante”.