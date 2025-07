Caos en Villa Crespo: un hincha de Atlanta se cayó de la tribuna y detuvo el partido por media hora

El partido, que en ese momento tenía un triunfo parcial de Atlanta por 1-0, se vio demorado desde los 21 minutos de juego. La razón principal del parate fue la ausencia de una ambulancia disponible en el estadio. Franco Acita, el árbitro del encuentro, explicó la situación a los medios: "Nos comunicaron que hubo un espectador que se cayó del paravalanchas y lo tuvieron que atender. Nos dijo el jefe del operativo y la gente de Atlanta que había una ambulancia en el establecimiento. Pero después nos informan que se fue y no tenemos ambulancia". El árbitro fue claro en que el encuentro no podía reanudarse "hasta que no haya una ambulancia".