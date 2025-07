La Corte Suprema y sus miembros

Me imaginaba, por ejemplo, que Ensobrados debía abordar, como también reclaman aquellos mismos dirigentes políticos, la composición de la Corte desde una perspectiva de género. No «en la medida de lo posible», como indica el mezquino Decreto 222/2003, sino en toda la amplitud del concepto: una Corte Suprema verdaderamente inclusiva y diversa, porque si algo se considera bueno de verdad, no hay por qué afrontarlo a medias ni abandonarlo a mitad de camino, y porque a los límites de lo posible solo los ponen nuestra cobardía y nuestros prejuicios. Sería una forma novedosa de dibujar el protagonismo de la Corte en la novela, y de examinar, desde la narrativa, pero con fundamento en la teoría jurídica progresista, el complejo y delicado asunto de sus miembros, porque no solo hombres y mujeres deberían integrarla, sino también personas transgénero, transexuales, intersexuales y toda la diversidad de opciones no binarias contempladas en la «X» que el Estado reconoce en el DNI argentino. En fin: una Corte populosa y variopinta que nos llenaría de orgullo y asombraría al mundo.