Hugo Alconada Mon: “La confrontación es una estrategia del Gobierno”

“En parte, sí. En Estados Unidos, Donald Trump promovió la frase ‘Nosotros no odiamos lo suficiente a los medios de comunicación’. Javier Milei la modificó y en vez de hablar de los medios habló de los periodistas. ‘Nosotros no odiamos lo suficiente a los periodistas’. La copia es casi textual. Entonces sí, hay una decisión deliberada del Gobierno de buscar la polarización. No sé hasta qué punto no lo complicó que Cristina Kirchner no pueda ser candidata. Ellos son los otros: peronismo o antiperonistas. Con Cristina o contra Cristina. Ahora tenés que rivalizar con un fantasma. Cristina no compite en la elección pero decide, y además recuperó la centralidad.