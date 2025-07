Después de más de 10 años de hermetismo, se supo cómo vive hoy Michael Schumacher

¿Quién visita al corredor?

El ex jefe de Ferrari y ex presidente de la FIA, Jean Todt, reveló que ve las carreras de F1 con Schumacher y es uno de los pocos seleccionados a quienes se les permite visitarlo. "No extraño a Michael. Puedo verlo", declaró Todt al canal de televisión alemán RTL. "Pero, por supuesto, lo que extraño es lo que hacíamos juntos".