La percepción de Briatore sobre Schumacher es confirmada por un allegado al círculo más íntimo del alemán

“He hablado con alguien muy, muy cercano a él y me ha explicado que no vamos a saber nada más de él. Está en una posición cómoda en la medida en que puede estar con su estado de salud”, señaló el cronista Craig Scarborough en un especial que realizó el diario británico The Sun sobre la vida del múltiple campeón de la Fórmula 1, Michael Schumacher.