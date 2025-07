La niña que pidió invitar a Manuel Belgrano a su casa tuvo la videollamada que esperaba desde Tucumán

Algo sorprendido, su padre le explica que Belgrano, figura clave de la historia argentina y creador de la bandera nacional, había vivido en el pasado y que ya no era posible conocerlo en persona. Sin embargo, a la nena no le alcanzan las explicaciones. Su insistencia y la convicción con la que afirmaba “No, a mí me gusta Manuel Belgrano” provocaron una sonrisa en su padre y conmovieron a miles de personas.