Vuelve “Calígula”, un cruel retrato del poder absoluto

En Córdoba, el director bromeó con el parecido a la realidad actual. “Años después del estreno, cuando volví a hacerla, me di cuenta de algo que me dolió profundamente: más allá de que ya no había dictadura, muchas cosas seguían igual. La impunidad, el fraude, la intolerancia, el maltrato al pueblo… cambian los nombres, pero el poder suele funcionar del mismo modo, ya sea con Néstor Kirchner, con Mauricio Macri o ahora con Javier Milei. Me dicen que tenga cuidado al hablar de política. Pero yo tengo derecho a opinar. Tengo cédula, voto y, sobre todo, libertad. La misma libertad que Calígula reclama para todos. Y es arte. El arte está para incomodar, para hacer pensar, para señalar lo que duele”, afirma.