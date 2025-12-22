La hermana de Lionel Messi se casa con un técnico del Inter Miami: la historia de amor que nació en Rosario

La familia Messi volverá a reunirse en Rosario para celebrar un acontecimiento especial. El próximo 3 de enero, María Sol, la hermana menor del capitán argentino, contraerá matrimonio con Julián “Tuli” Arellano, integrante del cuerpo técnico de la categoría Sub 19 del Inter Miami. Será una boda discreta, lejos de cámaras y grandes despliegues, con el acento puesto en la intimidad y en la presencia de los afectos más cercanos.