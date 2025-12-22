La hermana de Lionel Messi se casa con un técnico del Inter Miami: la historia de amor que nació en Rosario

La familia Messi volverá a reunirse en Rosario para celebrar un acontecimiento especial. El próximo 3 de enero, María Sol, la hermana menor del capitán argentino, contraerá matrimonio con Julián “Tuli” Arellano, integrante del cuerpo técnico de la categoría Sub 19 del Inter Miami. Será una boda discreta, lejos de cámaras y grandes despliegues, con el acento puesto en la intimidad y en la presencia de los afectos más cercanos.
La pareja nació futbolera y rosarina. Ambos crecieron en el barrio La Bajada, el mismo que vio formarse a Lionel y donde se fue construyendo una relación que atravesó la infancia, la juventud y los años fuera de Argentina. Hoy están listos para sellar oficialmente una historia que siempre estuvo cerca de casa.
Arellano, que forma parte del staff juvenil del club estadounidense, comparte en redes sociales fragmentos de ese vínculo, retratado con viajes, fotos familiares y dedicatorias. Una frase suya se volvió insignia de la relación: “Juntos siempre es mejor”. El entrenador, además, acompañó a María Sol al casamiento de Messi y Antonela Roccuzzo en 2017, un gesto que ya mostraba la solidez del vínculo.
En paralelo a la vida deportiva de su futuro esposo, María Sol construyó su carrera lejos de la exposición pública. Diseñadora y empresaria, dirige desde Rosario la marca de indumentaria “Bikinis Río”, con envíos internacionales y clientas como Roccuzzo y Lali Espósito. Antes, vivió en España y formó parte del lanzamiento de The Messi Store, además de trabajar junto a Virginia Hilfiger, hermana del reconocido diseñador Tommy Hilfiger.
Para Lionel, el casamiento llega en pleno descanso tras su gira por India. El capitán de la Selección aprovechará su estadía en el país para compartir las Fiestas y la boda con su familia en el barrio privado Kentucky, en Funes, donde se ubica su residencia. Recién después del evento retomará actividades en el Inter Miami, el 7 de enero.
Arellano llegó al club estadounidense en 2023 para integrarse al cuerpo técnico de la Sub 19. Nacido y criado en la zona sur de Rosario, comenzó como futbolista amateur en ligas locales y fue parte del equipo “La Bajada”, antes de dirigir en Estados Unidos. Bajo su trabajo en Miami, el conjunto juvenil ganó la División Sur de la Florida United Premier Soccer League en 2023 y mantuvo un rendimiento destacado en 2024.
María Sol, en tanto, siempre eligió preservar su vida personal. Reside en Rosario, evita la exposición mediática y se mantiene enfocada en crecer dentro del rubro de la moda.
Con una ceremonia íntima y rodeada de recuerdos del barrio que los unió, la boda promete ser un nuevo capítulo para la historia familiar.